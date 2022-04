Bougane Guèye Dany déjà en route vers la Présidentielle 2024 : les 19 points de son programme électoral dévoilés

Pour réduire les dépenses de l’Etat, précise ‘’SourceA’’ qui donne l’information dans son édition de ce vendredi, Bougane Guèye Dany promet de vendre l’avion présidentiel et propose 20 ministres au maximum et 20 conseillers.



Aussi, ajoute le journal, le patron du Groupe D-Média annonce la suppression de 1/3 des ambassades ainsi que des postes de Gouverneurs pour renforcer les prérogatives des Préfets. Pour ce qui est des réformes institutionnelles, Bougane a prévu de réduire les Partis politiques et d’exiger 500 000 signatures pour tout nouveau Parti.



La gouvernance locale, la préférence nationale, la déconcentration des entreprises en régions et politiques de l’emploi, l’industrialisation et le protectionnisme, l’encadrement du secteur informel, l’habitat social, le tourisme, la question migratoire occupent aussi une bonne place dans le programme de Bougane.

actunet