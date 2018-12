Bougane Guèye Dany et le colonel Ndao devant la 3e chambre correctionnelle

Le différend opposant Bougane Guèye Dany au colonel Aziz Ndao sera évoquée devant la troisième chambre correctionnelle de Dakar ce mardi 11 décembre 2018.



Libération, qui donne la nouvelle, rappelle que le Pdg de D-Médias, candidat à l'élection présidentielle, avait servi au colonel Ndao une sommation interpellative suivie d’une citation directe pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Le journal rapporte qu’un autre procès opposant le journal L’As à Kabirou Mbodje, sera évoqué ce jour au tribunal. Ce, pour diffusion de fausses nouvelles.











Seneweb

