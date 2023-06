Bougane Guèye, leader de Gueum Sa Bopp : «Les forces occultes n’existent que dans l’imaginaire de Macky Sall» Après la condamnation à deux ans ferme du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, dans l’affaire Sweet Beauty, des violentes manifestations ont causé la mort de 17 personnes, entre jeudi et vendredi à Dakar et à Ziguinchor. Quelques heures après, le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, a fait le point sur les pertes en vies humaines, accusant une infiltration des manifestations à Dakar et dans les régions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juin 2023 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

« Ce sont les forces occultes qui ont infiltré les manifestations notées ces derniers jours dans le pays », a-t-il fait savoir sur la TFM. « En mars 2021, j’avais parlé de l’existence de forces occultes. Beaucoup n’y croyaient pas. Mais, effectivement, il y a une infiltration massive de forces occultes », a insisté Antoine Diome.



Ce que Bougane Guèye Dany a battu en brèche. « Les forces occultes n’existent pas, ce sont des affabulations. C’est dans l’imaginaire de Macky Sall, qui veut imposer une stratégie de peur à la population. C’est le cas aujourd’hui », a fait savoir Bougane Guèye Dany.



Dans l’émission sur la 7Tv, le leader de Gueum Sa Bopp a nié l'existence de forces occultes et accuse Macky Sall de créer une stratégie de peur. Poursuivant, Bougane a affirmé que les voitures L200 transportant des nervis sont bien connues et que les forces de l'ordre tirent sur la population.



« Les voitures L200 qui transportaient des nervis, tout le monde connaît d’où elles venaient. Des forces occultes à côté des forces de l’ordre qui tirent sur la population et que tout le monde voit. L’heure est grave », a-t-il dit à Maïmouna Ndour Faye.











Tribune

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook