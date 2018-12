Bougane jette du sable sur "Ila Touba" : "Cette autoroute va tuer le petit commerce de toutes les localités..."

L'autoroute à péage « ila Touba » inaugurée en grande pompe hier, par le Président Macky Sall, ‘’va tuer le petit commerce de toutes les localités situées entre Keur Madaro et Mbacké".



C’est la conviction du patron du Goupe D Média, Bougane Dieye Dany, en visite hier, dans la commune de Thiakhar, précisément à Teugue Dara, localité réputée pour la fabrication d'encensoirs (Ande).



Le leader de ‘’Gueum Sa Bopp’’ s'est fait le porte-parole des artisans qui exposent leur production le long la route de Bambey-Diourbel.



« Avec l’autoroute à péage Ila Touba, le petit commerce de toutes les localités situées entre Keur Madaro et Mbacké, va disparaître. Parce qu’il y aura une forte diminution du trafic routier sur cet axe », s’est-il alarmé,.



Bougane Guèye Dany a déploré l’absence d’infrastructures de base dans les villages situés sur le tracé de l'autoroute « Ila Touba ». «Ces villages manquent presque de tout. Il n’y pas de case de santé fonctionnelle, l’eau potable est une denrée rare, électrification quasi inexistante... », s’est-il-plaint



Le candidat à la présidentielle, a promis une fois élu, d’assurer une vie meilleure à ces populations.

