Bougane, le Perroquet de la Rue-publique

C'est avec une grande tristesse que nous avons écouté religieusement, sur la 7TV, le leader de Geum Sabopp qui n'est tout simplement qu'une vue de l'esprit. On attendait d'un homme politique soucieux du bien êtrede son peuple, un discours responsable, constructif, éloigné de tout esprit partisan mais non point de mensonge notoire.



Malheureusement M. Daddy a pondu comme une poule déplumée par les rayons de la boulimie du pouvoir, un discours dénué de sens qui ne colle pas avec la réalité que nous vivons généralement au Sénégal et particulièrement dans la région de Kaffrine. Vous avez dit que 80% des 33 villages que vous avez visité sont laissé a la merci d'eux même. La réalité des faits vous contredit monsieur le PDG de Sentv, entreprise ou le marasme des non payés engloutit la crédibilité des employés qui ne cessent de migrer. En effet de Katakel a Ngodiba en passant par les Ngatou, Ndioudiene Santhie Ngalngoné jusqu'à Nganda, la lumière des lampes rivalise avec les rayons solaires sous lupanar d'une eau abondante.



La region de Kaffrine est devenue par la grâce de Dieu et l'amour patriotique de son SE Macky Sall président de la République du Sénégal une nouvelle grotte lissée et retaillée par la main experte du Ministre maire Abdoulaye Saydou Sow. Vous avez maladroitement rendu un mauvais procès aux citoyens par vos verbes calomnieux, qui, à la limite, devrait être jetée aux oubliettes de l'histoire. Le Sénégal n'a pas besoin de propos fallacieux, ni de discours violent, encore moins de pensée haineuse qui traduisent hélas le niveau très bas de la tige épineuse de ton cervelet.



Le Président Macky Sall que vous attaquez, n'a pas votre temps et ne vous répondra pas car, ce qui le préoccupe, c'est comment consolider les acquis économiques, sociaux, politiques, démocratiques et diplomatiques de notre pays. Le king de la région de Kaffrine non plus n'a pas votre temps car il est hanté par le bien être de son terroir chéri. On attend d'un soit disant leader qui ne parvient même pas a avoir le nombre de parainage requis, une bonne dose de capacité de discernement et un minimum d'honneteté

Vos propos ne sont que des contrevérités aux antipodes des avancées notées par notre pays aussi bien sur le plan national que sur la scène internationale.



Quand les fondations de notre République sont attaquées, avec une violence inouïe, la meilleure attitude est pour un amoureux de son pays, de se battre pour les maintenir intactes, pour les renforcer et les éloigner de tout péril. Hélas ! Vous avez agi en serpent boa ayant une dent contre un Président qui a comme seuls torts de restaurer les valeurs cardinales et de placer le Sénégal sur le chemin du véritable développement.



De Lamine a Abdoulaye Wade, Le Sénégal est un pays respecté pour la qualité de ses bâtisseurs de la République qui ont produit, au fil des siècles, des contributions très positives. Monsieur l'entrepreneur des évadés de la réussite, sache que le bruit rauque des vacarmes ne peut guère annihiler l'avancé nocturne des vagues.



Vive le BBY.

Vive le Sénégal !

Vive la jeunesse consciente de Kaffrine.



Pr Mamadou Drame

Coordonnateur Cellule com BBY du département de Kaffrine.