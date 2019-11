Bougazelli craque et fond en larmes : « togne nama, Walahi togne nama, dou mako...»(Video) Le député Seydina Fall « Boughazelli » craque et fonds en larmes. La triste image s’est produite hier en plein direct sur la 7tv. Le parlementaire s’expliquait sur l’affaire du trafic présumé de faux billets dans laquelle, il est présenté comme le cerveau. « Il m’a fait du mal, il m’a vraiment fait du mal », a-t-il répété, faisait allusion à son « ami » qu’il accuse d’être derrière de ce qu'il considère comme un complot contre sa personne.



