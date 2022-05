Boulimie foncière à Diamniadio : Diop Sy encore cité !

"And Sàm Moomélu Commune bou Diamniadio" est né des suites d’un long processus d’informations et de sensibilisation de l’ensemble des quartiers de la Commune.



Ses objectifs visent à faire de Diamniadio une cité où l’essentiel des problèmes sociaux des populations, seront pris en charge de façon optimale

Ainsi, l’on constate, à ce jour, le bradage foncier issu de l’immatriculation au nom de l’Etat des terres de la Commune, sans prendre en compte ses préoccupations spatiales pour édifier ses projets et programmes et assurer un plein épanouissement de ses concitoyens dans un cadre de vie bien aménagé.



Des baux de toutes sortes sont donnés à des promoteurs immobiliers privés, qui n’ont qu’un seul programme : poser un hypothèque auprès d’une banque ou établissement financier, pour prélever des fonds et disparaître.



Nous pouvons citer parmi ceux-ci, Demba Diop dit Diop Sy et son entreprise UDE, qui ont causé beaucoup de préjudices à des centaines de familles. On peut aussi énumérer les héritiers de Amadou Lamine Fall; Ibrahima Badiane; SOMISCI; GIE Minam; Sinistrés de Dalifort-Foirail; MEC du Rail; GIE Baobab ; Coopérative du Saloum ; les Acquéreurs de Thiané Diop ; CACEX; Keur Khadim ; Mandiaye et Fils et j’en passe

Toutes ces personnes sont en train de brader les terres de Diamniadio au détriment d’honnêtes citoyens, qui sont nés et ont grandi dans ce terroir, sans y pouvoir disposer d’un toit. Que dire aussi de la SNHLM qui dispose de 150 ha de terres et exerce dans l’illégalité ? Il est grand temps d’arrêter ces pratiques mafieuses

Nous sommes plus que déterminés à combattre ce fléau qui nous ôte notre dignité. Il est orchestré par des personnes mues par de très mauvaises intentions. On ne peut pas admettre que le seul Pôle de Diamniadio nous prend 1644 ha sans compter ses autres extensions et que des tierces personnes continuent de bénéficier des baux, au nez et à la barbe des populations autochtones. Pour remédier cela, nous voulons être reçus le plus rapidement possible par le Président, pour une issue heureuse à cette problématique, c’est-à-dire, la rétrocession entière de notre foncier, l’annulation de tous les baux

Venus apporter un soutien moral aux victimes de cette boulimie foncière, le Lamane et le Jaraaf de Rufisque invitent le gouvernement à agir avec diligence pour préserver la dignité de ces piliers de famille.



On ne doit pas pousser ces populations à bout. Nous, les autorités coutumières, nous ne sommes pas contre le Président et son régime mais, nous n’accepterons pas qu’ils assistent passifs, face à cet esclavagisme qui ne dit pas son nom. Nous sommes de la Collectivité léboue du Cap-Vert et entendons toujours être côtés des populations, pour veiller à leur bien-être. Nous y comptons des membres de nos familles. Sur ce, nous invitons le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall qui porte, incontestablement, Diamniadio dans son cœur, à les recevoir pour discuter très sérieusement de cette affaire, car, trop, c’est trop