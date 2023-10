Boun Abdallah Dionne: « Ce n'est pas au Chef du Pouvoir exécutif, encore moins au ministre de la Justice, de s'occuper de la carrière des magistrats…»

Son Post : Mon message-clé au Panel no5 du Symposium de Guediawaye, ce jour mercredi 25 octobre 2023



Voici l’intégralité de son message lors du Panel n°5 du Symposium de Guediawaye



Monsieur le Président du Symposium, Honorables invités, Mesdames, Messieurs,



Nous sommes aujourd'hui à Wakhinane Nimzatt, aux côtés de la Jeunesse sénégalaise, fer de lance de l'alternance politique générationnelle, certes pour la rassurer, mais également pour lui exprimer notre position sur le nécessaire renouvellement de notre système démocratique.



A l’entame de mon propos, permettez-moi d’abord de saluer mon condisciple, Monsieur le maire de la commune Racine Talla, avec qui j'ai partagé les classes élémentaires de l'Ecole primaire Pikine IV, à la cité Icotaf. Je saisis également l'occasion pour rendre hommage à notre maître, Monsieur Mbaye Sangoné, qui fut pour nous tous, un second père. Qu’Allah l’accueille dans son Paradis éternel.



A travers le talentueux artiste, notre cher cadet Malal Talla dit Fou malade, je voudrais aussi rendre hommage au Mouvement Y en a marre, pour son combat citoyen. Son action pour le renouveau démocratique et l'éveil des masses populaires, aura été décisive dans la survenance des deux alternances démocratiques de 2000 et de 2012.



Entendons-nous bien. Pour promouvoir le renouveau démocratique, il nous faut (i) promouvoir les libertés démocratiques,



(ii) rendre à la Justice, grâce à des réformes consolidantes, tout son statut de Pouvoir aux côtés de l'exécutif et du législatif,



(iii) redonner à la Société civile, sa libre parole et (iv) garantir à tout citoyen, l'exercice de son droit constitutionnel de manifester.



En effet, seule une justice indépendante à l'égard des Pouvoirs législatif et exécutif, nous permet de garantir le renouveau démocratique que nous voulons. C'est de cette indépendance que naîtront toutes nos autres volontés.



En ce qui me concerne, si je suis élu président de la République le 25 février 2024, je rendrais à la Justice, la plénitude de son statut de Pouvoir. Dans une démocratie avancée, ce n'est pas au Chef du Pouvoir exécutif, encore moins au ministre de la Justice, de s'occuper de la carrière des magistrats.



L'administration de la carrière des magistrats doit être une question traitée par les seuls magistrats, qui seront désormais les seuls habilités par la loi, à siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature.



C'est bien comme cela que nous concevons le renforcement du dispositif des droits et libertés dans notre pays. Nous en reparlerons plus longuement dans notre programme de réformes, que nous soumettrons au peuple sénégalais très prochainement.



Je vous remercie.