Boun Abdallah Dionne, PM : « On en peut se permettre d’organiser deux élections en une année »

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

La proposition de Me Aissata Tall Sall pour le couplage des Locales et des Législatives n’a pas été bien accueillie par nombre d’acteurs politiques. Pourtant, la série d’élections n’enchante pas au plus haut sommet.



Hier, le Premier ministre a indiqué qu’un pays pauvre comme le Sénégal ne peut se permettre d’organiser « deux élections dans une année ». Et avant lui, c’est le chef de l’Etat lui-même qui aurait lâché une phrase dans ce sens, lors de la réunion du Secrétariat exécutif de l’Apr. « Si les gens ne sont pas prêts pour aller aux Locales, pourquoi ne pas les reporter ? Mais ce sera bien sûr dans le cadre du dialogue avec tous les acteurs », aurait-il confié. Le débat n’est pas encore public, mais le report des Locales est dans les coulisses.













Le Quotidien

