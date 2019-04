Boun Abdallah Dionne : « il est venu le temps nouveau d’un mieux d’Etat » Le Premier ministre s’est exprimé juste après avoir été reconduit à son poste de Premier ministre par le Président Macky Sall. Mahammed Boun Abdallah Dionne qui a réitéré ses remerciements à l’endroit du chef de l’Etat pour sa confiance renouvelée, a indiqué qu’il est « venu le temps nouveau d’un mieux d’Etat ».

Mahammed Dionne qui a annoncé la suppression prochaine du poste de Premier ministre, a expliqué qu’il faut désormais « rapprocher l’administration de l’Etat ».



Il a expliqué qu’il s’agit désormais d’accélérer les réformes, en commençant par le haut de l’Exécutif, de diminuer les goulots d’étranglement pour que l’information circule plus rapidement. L’objectif est également d’arriver à ce que les décisions aient plus d’impact pour les populations, « pour un mieux d’Etat ».

