Boun Abdallah Dionne tire sur Idy, Madické, Sonko et Issa Sall: « Nous travaillons et nous ne répondons pas à la bande des 4 »

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019 à 09:39 | | 8 commentaire(s)|

Boun Abdallah Dionne ne rate presque jamais l’occasion pour tirer sur l’opposition. Hier, alors qu’il représentait le chef de l’Etat au Conseil national extraordinaire du Mpc-L tenu au Cices, il a trouvé un qualificatif aux candidats qui feront face au sien le 24 février.



« Le Président Macky Sall a cinq initiatives majeures dans le cadre du Pse qui concernent la jeunesse, les femmes, les nouvelles technologies, l’environnement. Et la dernière entre dans le domaine des cultures urbaines. Nous travaillons et nous ne répondons pas à la bande des 4 qui n’ont pas de programme et qui passent leur temps à parler et à errer çà et là », a décoché le Premier ministre sans les nommer, à l’endroit de Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Issa Sall et Madické Niang.













Le Quotidien

