Bouna Mouhammed Seck: “l’AFP aura un candidat en 2024” Bouna Mouhammed Seck, responsable de l’Afp et non moins Directeur de cabinet du président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Niasse, a révélé ce Dimanche que son parti aura un candidat à la présidentielle de 2024. "Comme tous les partis politiques, l’Afp est créée pour la conquête du pourvoir. Nous aurons un candidat en 2024, annonce-t-il. Les instances du parti en ont débattu et l’ont décidé démocratiquement.", a-t-il, en effet, soutenu à l’émission Objection de Sud FM

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Mars 2019 à 14:50



