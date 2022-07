Boundou : Les chefs religieux prient pour Bokk Guiss Guiss Liggeey et exhortent les acteurs à éviter les discours violents La caravane de la coalition Bokk Guiss Guiss Liggeey a quitté Bakel, pour faire cap sur Kédougou. Sur les routes sinueuses de cette partie du Sénégal, Pape Diop, Mouhamadou Lamine Massaly et Habib Mbaye ont fait escale à Kidira, Goudiry, Salémata et Saraya.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Juillet 2022 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

A Daratou Wourou Thierno, Cheikh Aboubacar Bâ a lancé un appel aux différents candidats à la course pour l’hémicycle. Le représentant du Khalife de Médina Gounass a rappelé aux leaders, qu’aucune gouvernance ne peut se faire dans la violence. Sur ce, il a appelé tous les protagonistes à éviter tout acte pouvant saper l’unité nationale. Un discours qui arrive à son heure, car certains opposants ont adopté des positions qui sont loin d’être républicaines.



Cheikh Babacar Mboup et le représentant du Khalife général des Mourides ont tous tenu le même discours. La famille de Cheikh Ibrahim Niasse à Médina Kidira a rassuré la tête de liste nationale de la coalition Bokk Guiss Guiss Liggeey sur les résultats au soir du 31 juillet.



Prenant la parole, Pape Diop est revenu sur la relation qui doit exister entre les guides religieux et les politiciens. L’ancien président de l’Assemblée nationale estime que les détenteurs du pouvoir spirituel doivent être associés à toutes les décisions qui sont prises. Une chose qui pourrait permettre un mieux vivre, selon le leader de Bokk Guiss Guiss Liggeey. Un discours fédérateur vivement salué.



Sensible aux doléances des populations de Darou Wourou Thierno, Pape Diop a promis de participer aux travaux de la Grande mosquée de ce village situé dans le Boundou.



Avant de faire cap sur Kédougou, le chef de file de Bokk Guiss Guiss Liggeey a reçu la bénédiction et les prières de tous les religieux à qui il a rendu visite.



Après son périple religieux, Pape Diop a rencontré les têtes de liste de Bokk Guiss Guiss Liggeey dans le Boundou. Ils ont tous promis d’œuvrer pour la victoire finale au soir du 31 juillet 2022.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook