Bountou Pikine: Un apprenti chauffeur poignardé pour une histoire de cigarette

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Novembre 2020 à 09:46 | | 0 commentaire(s)|

Un apprenti chauffeur du nom de Ngagne Ndiaye a été poignardé au ventre par son collègue Dame Gaye, âgé de 20 ans, pour une banale affaire de cigarette. Selon Les Echos, c'est dans la nuit du jeudi dernier, vers 21 h, à hauteur de la station d’essence Total sise à Bountou Pikine que Dame Gaye a sorti une cigarette pour fumer dans le bus où Ngagne Ndiaye fait office d’apprenti.



Ce dernier le somma d’éteindre sa cigarette, mais Gaye lui répond par le mépris et allume sa clope. Ngagne revient alors à la charge, tente de le raisonner et menace de le faire descendre du car. S’en suit une violente altercation au cours de laquelle Dame poignarde Ngagne au bas ventre latéral gauche.



La victime s’affale et pousse des cris de détresse. Il est admis à l’hôpital de Pikine où il est toujours en soins médicaux. Arrêté Dame Gaye pourrait être, aux dernières nouvelles, déféré au parquet aujourd’hui.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos