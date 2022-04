Bourde d'Edouard Mendy face au Real : Le meilleur gardien du monde a un soutien de taille

« C’est la vie d’un gardien de haut niveau. Un gardien de but est un poste tellement spécial dans le football. Une fois que vous jouez à ce haut niveau, vous êtes de toute façon sous les projecteurs. Quand tu as autant de succès comme Edou, alors tu es sous les projecteurs. Quand tu gagnes autant de trophées, quand tu joues tant de gros matchs comme lui, tu es encore plus sous les projecteurs » , a notamment justifié le manager des Blues.



C'est la vie d'un gardien, mais ça arrive au mauvais moment



Seulement, d'après Tuchel, la bourde est arrivée au mauvais moment de la compétition, face à un adversaire redoutable.



« C’est un mauvais moment dans n’importe quel match pour faire une erreur comme celle-ci, comme c’est le cas dans n’importe quel match, mais en quart de finale contre le Real Madrid, c’est l’un des pires moments où vous pouvez le faire, parce que c’est tellement évident. J’espère que ce cas n’affecte pas trop sa confiance en lui, car les gardiens font des erreurs » , a-t-il ajouté.



Non sans magnifier les belles prestations du gardien des Lions de la Téranga, depuis son arrivée à Chelsea, en septembre 2020. « Il n’a jamais été exempt d’erreurs. La saison dernière, peut-être, nous l’avons aidé, nous avons eu un peu plus de chance. Il peut résoudre cette situation beaucoup, beaucoup mieux, et il le sait », a reconnu Thomas Tuchel, qui appelle ses joueurs à rester concentrés: « Recentrez-vous, restez calmes et restez confiants. C’est normalement ce dont sont faits les gardiens de but, ce dont Edou est fait, et maintenant, il peut aller prouver qu’il est un vrai champion ».