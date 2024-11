Bourse : Augmentation de 51,145 milliards FCFA de la capitalisation globale de la BRVM en fin de semaine.

Cette capitalisation (qui englobe celle du marché actions et du marché obligataire) s’est établi à 20 404,494 milliards de FCFA (à raison de 9 940,494 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 464,449 milliards pour le marché obligataire) contre 20 353,349 milliards de FCFA la veille (à raison de 9 895,645 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 457,704 milliards pour le marché obligataire). Cette augmentation est occasionnée surtout par celle du marché des actions avec 44,849 milliards FCFA. Quoique marginale, le marché obligataire y a contribué avec 6,745 milliards FCFA.



La valeur totale des transactions s‘est élevée à 5,581 milliards FCFA contre 6,439 milliards FCFA le jeudi 21 novembre 2024.



Les trois indices phares de la BRVM sont de nouveau en hausse. L’indice BRVM Composite a ainsi enregistré une progression de 0,45% à 274,87 points contre 273,63 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 connait une hausse de 0,27% à 137,50 points contre 137,13 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,33% à 112,08 points contre 111,71 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 14 960 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,18% à 1 120 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 4,21% à 1 980 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 540 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,68% à 2 300 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 420 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,45% à 700 FCFA), BOA Sénégal (moins 3% à 3 395 FCFA), BOA Niger (moins 2,95% à 2 800 FCFA) et AGL Côte d’Ivoire (moins 2,94% à 1 320 FCFA).

