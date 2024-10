Bourse : Baisse de 33,648 milliards FCFA de la capitalisation globale de la BRVM ce mardi 15 octobre 2024.

Cette capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) s’est établie à 20 147,183 milliards FCFA ce mardi 15 octobre 2024 (à raison de 9 573,593 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 573,589 milliards FCFA pour le marché des obligations) contre 20 180,831 le lundi 14 octobre 2024 (à raison de 9 610,042 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 570,788 milliards FCFA pour le marché des obligations). Cette baisse est à mettre à l’actif du marché des actions dont la capitalisation qui s’est repliée de 36,449 milliards FCFA. Quant au marché des obligations, il a vu sa capitalisation augmenter de 2,801 milliards FCFA entre le 15 et le 14 octobre 2024.



La baisse de la capitalisation du marché des actions est intimement liée à celle de l’indice composite qui a enregistré ce mardi 15 octobre 2024 sa 5ème journée de baisses consécutive. Cet indice a en effet cédé 0,38% à 263,75 points contre 264,75 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,18% à 130,82 points contre 131,05 points le lundi 14 octobre 2024.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a baissé de 0,41% à 110,77 points contre 111,23 points la veille.



La valeur des transactions s’est nettement redressée, se situant à 2,054 milliards FCFA contre 641,640 millions FCFA le lundi 14 octobre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d’Ivoire (plus 6,72% à 12 700 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 1 050 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 2 100 FCFA), Total Sénégal (plus 4,55% à 2 300 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 2,97% à 520 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 15 725 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,74% à 1 810 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 480 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 800 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 2,38% à 2 050 FCFA).

Oumar Nourou