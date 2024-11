Bourse : Baisse de la majorité des indicateurs clés de la BRVM ce mardi 12 novembre 2024.

La capitalisation boursière du marché des actions a baissé de 40,243 milliards FCFA, en passant de 9 867,714 milliards FCFA la veille à 9 827,471 milliards FCFA ce mardi 12 novembre 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 1,4 milliard de FCFA à 10 502,145 milliard FCFA contre 10 503,545 milliards FCFA la veille.



La valeur des transactions est passée de 1,054 milliard FCFA la veille à 1,422 milliard FCFA ce mardi 12 novembre 2024.



L’indice BRVM Composite, il a cédé 1,30% à 271,22 points contre 274,78 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a baissé de 1,23% à 136,11points contre 137,80 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,20% à 112,62 points contre 112,40 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 645 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 6,73% à 9 990 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,09% à 500 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,83% à 5 450 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,63% à 3 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 12 210 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,39% à 1 025 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,02% à 625 FCFA).

Oumar Nourou