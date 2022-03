Bourse : Baisse de la majorité des indicateurs clés de la Bourse en fin de semaine

L’indice BRVM 10 a perdu 0,96% à 160,49 points contre 162,04 points précédemment. Quant à l’indice BRVM composite, il a aussi perdu 0,44% à 214,07points contre 215,02 points la veille.



Concernant la valeur des transactions, elle est passée de 3,371 milliards de FCFA la veille à 1,888 milliard de FCFA ce 18 mars 2022.

Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 28,736 milliards, s’élevant à 6443,848 milliards de FCFA contre 6472,584 milliards de FCFA la veille.



En revanche, une hausse de 3,131 milliards de FCFA est notée concernant celle du marché obligataire à 7519,134 milliards de FCFA contre 7516,003 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d’Ivoire (plus 7,02% à 5 030 FCFA), Servair Abidjan (plus 4,89% à 1 825 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 805 FCFA), BOA Niger (plus 1,97% à 6 470 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 1,94% à 1 050 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 5 050 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 830 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 2 200 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 1 470 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (moins 4,18% à 158 000 FCFA).



Oumar Nourou





