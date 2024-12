Bourse : Début de semaine baissier pour les principales activités du marché de la BRVM.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 9 décembre 2024, la valeur totale des transactions est ainsi passé de 53,665 milliards FCFA le vendredi 6 décembre 2024 à 449,612 millions FCFA.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 9,547 milliards FCFA, se situant à 9 949,829 milliards FCFA contre 9 959,376milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire enregistre aussi une baisse de 833 millions FCFA, en passant de 10 358,896 milliards FCFA la veille à 10 358,063 milliards FCFA ce lundi 9 décembre 2024.



Les indices sont dans une situation contrastée. L’indice BRVM Composite régresse ainsi de 0,10% à 275,13 points contre275,40 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a cédé 0,12% à 137,53 points contre 137,69 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,21% à 111,91 points contre 111,67 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 4,44% à 2 350 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 730 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 3,96% à 2 230 FCFA), Sodeci Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 5 810 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,09% à 3 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 6,47% à 3 180 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 1 100 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 3 500 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,49% à 1 760 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 600 FCFA).



Adou FAYE