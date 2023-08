Bourse : Embellie d’ensemble des trois indices phares de la BRVM ce 14 août 2023

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une progression de 0,25% à 205,93 points contre 205,42 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une hausse de 0,24% à 103,36 points contre 103,11 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une légère progression de 0,01% à 103,32 points contre 103,31 points la veille.



Quant à la valeur des transactions, elle s’est rehaussée à 713,761 millions de FCFA contre 419,872 millions de FCFA le vendredi 11 août 2023.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 18,912 milliards, passant de 7642,158 milliards de FCFA la veille à 7661,070 milliards de FCFA ce 14 août 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle est en baisse de 1,359 milliard, se situant à 9961,068 milliards de FCFA contre 9962,427 milliards de FCFA le 11 août 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,49% à 1 435 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 585 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,77% à 550 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 4,04% à 9 780 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 1 550 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,41% à 1 750 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 1,71% à 6 045 FCFA), BOA Niger (moins 1,44% à 4 805 FCFA) Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,30% à 760 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,21% à 1 220 FCFA).



Oumar Nourou

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une hausse d’ensemble à des degrés divers à l’issue de la séance de cotation de ce lundi 14 août 2023.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Embellie-d-ensemble...