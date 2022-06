Bourse : Embellie de la plupart des indicateurs clés de la BRVM ce lundi 7 juin 2022

L’indice BRVM Composite qui a enregistré une hausse de 0,54% à 208,50 points contre 207,37 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a gagné 0,10% à 163,43 points contre 163,26 points la veille.





Par contre, la valeur totale des transactions est en baisse, passant de 5,264 milliards de FCFA vendredi 3 juin 2022 à 2,901milliards de FCFA ce lundi 7 juin 2022.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 33,819 milliards de FCFA à 6276,263 milliards de FCFA contre 6242,444 milliards de FCFA précédemment.



Celle du marché obligataire est aussi en hausse de 1,979 milliard à 7807,985 milliards de FCFA contre 7806,006 milliards de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 129 000 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 6 235 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 1 550 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 7 350 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,94% à 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 200 FCFA), BOA Niger (moins 6,15% à 6 100 FCFA),

Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 3 350 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,51% à 825 FCFA) et NSIA banque Côte d’Ivoire (moins 2,26% à 5 200 FCFA).





Oumar Nourou

Contrairement à la séance du vendredi 3 juin 2022, la plupart des indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), à l’exception de la valeur des transactions, ont connu une embellie au terme de la journée du lundi 7 juin 2022.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Embellie-de-la-plup...