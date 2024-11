Bourse : Evolution disparate des activités du marché de la BRVM, ce mercredi 6 novembre 2024

La valeur des transactions s’est établie à 549,316 millions FCFA contre 1,522 milliard FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une augmentation de 1,137 milliard FCFA, en passant de 9 676,223 milliards FCFA le mardi 5 novembre à 9 677,360 milliards FCFA ce mercredi 6 novembre 2024.



Celle du marché obligataire connait une baisse 40,726 milliards, se situant à 10 508,415 milliards FCFA contre 10 549,141 milliards FCFA précédemment.



Les indices ont renoue avec la hausse. La plus forte progression est celle de l’indice BRVM Prestige avec 0,32% à 112,36 points contre 112,00 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a gagné 0,06% à 134,60 points contre 134,52 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Composite n’a progressé que de 0,01% à 269,48 points contre 269,45 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 1 095 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 6,15% à 5 350 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 5,13% à 410 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 4,00% à 2 340 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 4 680 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 9 685 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 6,41% à 4 305 FCFA), BOA Niger (moins 5,56% à 3 000 FCFA) et NEI CEDA Cote d’Ivoire (moins 5,06% à 750 FCFA).

Adou FAYE