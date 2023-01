Bourse : Faibles transactions opérées ce 30 janvier 2023 à la BRVM.

La valeur totale des transactions s’est en effet établie à 178,715 millions de FCFA contre 850,657millions de FCFA la veille.



Concernant les indices, ils ont gommé leurs baisses du vendredi 27 janvier en clôturant tous avec une embellie. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi progressé de 0,68% à 98,71 points contre 98,04 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a enregistré une hausse de 0,46% à 199,44 points contre 198,52 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a gagné 1,35% à 101,81 points contre 100,45 points la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une hausse de 33,979 milliards, à 7419,596 milliards de FCFA contre 7385,617 milliards de FCFA le vendredi 27 janvier 2023.



Celle du marché obligataire la capitalisation est en baisse de 21,486 milliards à 9092,574 milliards de FCFA contre 9114,060 milliards de FCFA la veille.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 6,80% à 5 500 FCFA), ONATEL Burkina Faso (plus 5,93% à 3 395 FCFA), FILTISAC Côte d’Ivoire (plus 5,47% à 1 350 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,45% à 1 350 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (plus 3,30% à 5 475 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,09% à 590 FCFA), BOA Niger (moins 4,46% à 5 350 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 2,75% à 6 900 FCFA), Safca Côte d’Ivoire (moins 1,89% à 780 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 1,29% à 6 910 FCFA).



