Bourse : Fin de semaine baissière pour les activités du marché de la BRVM.

C’est ainsi que l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré un repli de 0,27% à 205,42 points contre 205,97 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 0,25% à 103,11 points contre 103,37 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,48% à 103,31 points contre 103,81 points la veille.



Quant à la valeur des transactions, elle est aussi en baisse, se situant à 419,872 millions de FCFA contre 573,816 millions de FCFA le jeudi 10 août 2023.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions enregistre une baisse de 20,32 milliards, à 7642,158 milliards de FCFA contre 7662,478 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché des obligations, elle est également en baisse de 2,225 milliards, passant de 9964,652 milliards de FCFA la veille à 9962,427 milliards de FCFA ce 11 août 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 1 235 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 6 355 FCFA), Total Sénégal (plus 3,96% à 2 495 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 3,36% à 770 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 2,75% à 1 120 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 1 850 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,29% à 1 335 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,14% à 520 FCFA) Bolloré Côte d’Ivoire (moins 5,96% à 1 500 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 2,59% à 16 000 FCFA).



Oumar Nourou

