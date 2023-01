Bourse : Fin de semaine baissière pour les indicateurs clés de la BRVM

L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a ainsi perdu 1,02% à 96,20 points contre 97,19 points la veille. Quant à l’indice composite (l’indice général de la Bourse), il a cédé 0,76% à 197,37 contre 198,88 points la veille. Le même constat de baisse apparait au niveau de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui s’est plié de 0,95% à 98,00 points contre 98,94 points le 12 janvier 2023.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a baissé de 56,062 milliards, passant de 7398,699 milliards de FCFA la veille à 7342,637 milliards de FCFA ce 13 janvier 2023.



De son côté, la capitalisation du marché obligataire est en baisse de 5,29 milliards, à 8848,037 milliards de FCFA contre 8853,327 milliards de FCFA la veille.



En revanche, la valeur totale des transactions s’est rehaussée, s’établissant à 439,382 millions de FCFA contre 164,634 millions de FCFA le jeudi 12 janvier 2023.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,97% à 1 075 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 1 900 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,00% à 2 300 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 0,60% à 84 000 FCFA), et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 0,21% à 4 720 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 1 320 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,77% à 620 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,38% à 1 100 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,26% à 2 995 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,46% à 750 FCFA).

Oumar Nourou



