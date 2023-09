Bourse : La BRVM démarre la semaine du 18 septembre 2023 en baisse.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 18 septembre 2023, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s’est ainsi fortement replié de 1,54% à105,52 points contre 107,17 points la veille.

De même, l’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) a enregistré une régression de 0,70% à 213,47 points contre 214,98 au terme de la journée du 15 septembre 2023.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il enregistre aussi une baisse de 0,73% à 107,26 points contre 108,05 points la veille.



La valeur totale des transactions est apparue en baisse, passant de 982,274 millions de FCFA la veille à 401,674 millions de FCFA ce lundi 18 septembre 2023.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle ressort en baisse de 56,219 milliards, à 7941,529 milliards de FCFA contre 7997,748 milliards de FCFA le vendredi15 septembre 2023.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 5,802 milliards, passant de 10177,439 milliards de FCFA la veille à 10 171,637 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,49% à 2 795 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 1,69% à 1 500 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 1,64% à 6 200 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 0,76% à 660 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 0,63% à 800 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Total Sénégal (moins 6,38% à 2 715 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,94% à 770 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (moins 4,49% à 17 000 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,86% à 6 105 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 3,53% à 8 200 FCFA).



Oumar Nourou







