Bourse : La BRVM démarre le mois de juillet dans le rouge

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 1er juillet 2024, l’indice composite a en effet enregistré une régression de 0,27% à 229,08 points contre 229,70 points la veille.



La même baisse est notée concernant l’indice BRVM 30 à 114,31 points contre 114,62 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,40% à 107,73 points contre 108,16 points la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 1,537 milliard FCFA contre 1,329 milliard FCFA le vendredi 28 juin 2024.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 23,224 milliards, passant de 8 545,517 milliards FCFA la veille à 8 522,293 milliards FCFA ce lundi 1er juillet 2024.



Celle du marché obligataire connait aussi une baisse de 16,878 milliards, s’établissant à 10 563,363 milliards FCFA contre 10 580, 241 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (plus 1,49% à 6 800 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,42% à 1 075 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 1 995 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,20% à 420 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,18% à 860 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,32% à 2 150 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,92% à 795 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,50% à 945 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 475 FCFA) et Sitab Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 7 195 FCFA).



Oumar Nourou

En ce début du mois de juillet 2024, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se trouve dans la zone rouge avec notamment la baisse de tous les indices.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-demarre-le-...