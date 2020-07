Bourse : La BRVM maintient sa tendance baissière la semaine passée

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

D’après la revue hebdomadaire de la Société de gestion et d’intermédiation sénégalaise Impaxis Securities, la filiale ivoirienne du leader des télécommunications Orange a lancé son offre bancaire « Orange Bank Africa ». « Sans surprise le marché continue d’évoluer dans sa zone de survente atteignant ainsi son plus bas historique à 128,30 points le jeudi 23 juillet avant d’enregistrer une légère reprise de 0,13% le jour suivant », confie l’agence. L’indice Brvm 10 casse son support de 120 points et clôture la semaine à 119, 73 points du fait des valeurs BOA Burkina Faso (BOABF ; -3,79% à 3 175 XOF), ONATEL B F (ONTBF ; -3,34% à 2 890 XOF) et SONATEL S A (SNTS ; -2,40% à 12 190 XOF).



Les indicateurs d’activités de la semaine de cotation, selon le document, enregistrent un volume de 245 735 titres transigés pour une valeur totale de 981 536 987 XOF. « À la clôture de la séance du vendredi 24 juillet, la capitalisation boursière s’établit en baisse de 1,68% à 3 860 132 611 956 XOF par rapport à son niveau du même jour de la semaine précédente (3 925 062 897 721 XOF) », conclut Impaxis Securities.

Bassirou MBAYE







Source : La bourse régionale a de nouveau terminé en baisse, en glissement hebdomadaire. En effet, indique Impaxis Securities, en marge de l'appréciation du déroulement de la reprise graduelle de certains secteurs d'activités essentielles et de l’ouverture des frontières terrestres et aériennes, l’intensification de la crise socio-politique au Mali et l’incertitude politique à quelques mois des élections en Côte d’Ivoire sont autant de facteurs macroéconomiques qui ont influencé la tendance de la semaine. De même, le secteur bancaire ivoirien déjà très concurrentiel et affecté par les effets de la Covid-19 a vu l’entrée d’un nouvel acteur ce jeudi 23 juillet.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-maintient-s...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos