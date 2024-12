Bourse : La BRVM met en place de nouveaux indices sectoriels

Ces nouveaux indices, qui sont au nombre de 7, entreront en vigueur à partir du 2 janvier 2025. La direction de la BRVM précise, toutefois, que les indices sectoriels existant seront conserves sur une période transitoire d’un an.



Le premier indice intitule BRVM Télécommunications comprend 03 sociétés que sont Orange Côte d’Ivoire, Onatel Burkina Faso et Sonatel Sénégal. Le deuxième indice est BRVM Services Financiers avec 15 sociétés que sont BICI Côte d’Ivoire, BOA Burkina Faso, BOA Benin, BOA Côte d’Ivoire, BOA Mali, BOA Niger, BOA Sénégal, Coris Bank International Burkina Faso, Ecobank Côte d’Ivoire, ETI Togo, NSIA Banque Côte d’Ivoire, Oragroup Togo, SAFCA Côte d’Ivoire, Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire et Société Générale Côte d’Ivoire.



Le troisième indice est BRVM Consommation de base et comprend 9 sociétés que sont Nestlé Côte d’Ivoire, Palm Côte d’Ivoire, SAPH Côte d’Ivoire, SICOR Côte d’Ivoire, SITAB Côte d’Ivoire, SOGB Côte d’Ivoire, Solibra Côte d’Ivoire, Sucrivoire Côte d’Ivoire et UNILEVER Côte d’Ivoire.



Le 4ème indice est BRVM Energie avec 4 sociétés que sont SMB Côte d’Ivoire, TotalEnergies Marketing Côte d’Ivoire, TotalEnergies Marketing Sénégal et VIVO Energy Côte d’Ivoire.



Le 5eme indice est BRVM Consommation Discrétionnaire comprenant 7 sociétés : Bernabé Côte d’Ivoire, CFAO Côte d’Ivoire, Loterie Nationale du Bénin, NEI CEDA Côte d’Ivoire, Servair Abidjan Côte d’Ivoire, Tractafric Motors Côte d’Ivoire et Uniwax Côte d’Ivoire



Le 6eme indice est BRVM Services Publics avec 2 sociétés : Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire et SODE Côte d’Ivoire.



Le dernier indice est BRVM Industriels avec 7 sociétés que sont Africa Global Logistics Côte d’Ivoire, Air Liquide Côte d’Ivoire, Eviosys Packaging SIEM Côte d’Ivoire, Movis Côte d’Ivoire, SETAO Côte d’Ivoire et SICABLE Côte d’Ivoire.





Oumar Nourou





