Bourse : La BRVM sort lentement la tête de l’eau en fin de semaine.

L’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) a en effet progressé de 0,13% à 211,17 points contre 210,89 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une hausse de 0,15% à 106,05 points contre 105,89 points la veille.



En revanche, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est reste en baisse de 0,55% à 104,81 points contre 105,39 points précédemment.



Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est rehaussée à 1,078 milliard de FCFA contre 684,031 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistré aussi une hausse de 10,228 milliards, passant de 7845,812 milliards de FCFA le jeudi 21 septembre 2023 à 7856,040 milliards de FCFA ce vendredi 22 septembre 2023.



Le même constat est à faire concernant le marché obligataire qui enregistre une hausse de 3,778 milliards, à 10 151,059 milliards de FCFA contre 10 147,281 milliards de FCFA précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,81% à 545 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 1,69% à 6 000 FCFA), BOA Benin (plus 1,61% à 6 300 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 0,95% à 10 600 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 0,93% à 5 400 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,84% à 3 145 FCFA), Total Sénégal (moins 5,01% à 2 750 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,40% à 1 420 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 630 FCFA) et Onatel Burkina Faso (moins 2,18% à 2 240 FCFA).





Source : Après quatre jours de baisses ininterrompues de ses indices phares, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) sort lentement la tête de l'eau avec une légèrement progression des indices BRVM C et BRVM 30 à la fin de la séance de cotation de ce vendredi 22 septembre 2023.

