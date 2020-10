Bourse : La BRVM termine la semaine passée dans le rouge

«Avec quatre secteurs en baisse et deux stable, le marché termine sans surprise dans le rouge. Ainsi, en variation hebdomadaire l’indice Brvm Composite cède 0,93% à 122, points quand l’indice Brvm 10 enregistre une perte 1,06% à 114,01 points », lit-on dans le document.



La valeur Bernabe CI (Bnbc ; +8,70% à 625 XOF) enregistre la meilleure performance suivie de Nsia Banque CI (NSBC ; +7,62% à 3 390 XOF). A l’opposé, le titre Unilever CI (Uncl ; -12,28% à 4500 XOF) se positionne en tête des contreperformances hebdomadaires avec un faible volume de titre échangé.

Selon la même source, la capitalisation boursière ressort à 3 692 069 410 481 XOF.



Le volume de transactions s’établit à 330 258 titres échangés pour une valeur globale de 1 099 945 414,00 XOF. Bien que les résultats semestriels des sociétés publiés jusqu’ici ressortent satisfaisants, les investisseurs portent toutefois une grande attention à l’évolution de la situation politique en Côte d’Ivoire.



«En effet, cette semaine l’opposition ivoirienne ne cesse de manifester son désaccord à la candidature du Président sortant, en appelant officiellement à une désobéissance civile. Ces facteurs faisant planer une certaine incertitude alimentent les craintes des investisseurs qui sortent de leurs positions au profit des placements moins risqués qui assureront la protection de leurs capitaux », explique-t-on.

Source : Impaxis-Securities, société de gestion et d’intermédiation sénégalaise souligne dans sa « Revue hebdomadaire pour la semaine du 12 au 16 octobre 2020 » que le rebond du vendredi 16 octobre (+0,42% à 122,88 points) n’est pas parvenu à donner une nouvelle couleur au marché.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-termine-la-...

