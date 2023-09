Bourse : Les indices BRVM C et BRVM 30 fortement boostes en ce début du mois de septembre 2023.

En effet, au terme de la journée de cotation de ce vendredi 1er septembre 2023, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une progression de 1,48% (après + 0,28% la veille) à 210,89 points contre 207,82 points précédemment.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), qui se retrouve avec une hausse de 1,60%(après +0,27% précédemment) à 105,99 points contre 104,32 points la veille.



En revanche, une plus faible hausse est notée au niveau de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 0,43% (après une baisse de 0,66%) à 102,03 points contre 101,59 points la veille.



Cette embellie des indices a un impact positif sur la capitalisation du marché des actions. Celle-ci affiche ainsi une forte augmentation de 114,263 milliards, s’établissant à7845,616 milliards FCFA contre 7731,353 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 411 millions, avec un niveau qui se situé à 10 117,716 milliards de FCFA contre 10 118,127 milliards de FCFA le jeudi 31 août 2023.



Quant à la valeur des transactions, elle est passée de 2,934 milliards de FCFA la veille à 855,218 millions de FCFA ce vendredi 1er septembre 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 5 910 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,43% à 6 145 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 6,48% à 6 980 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 2 000 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,82% à 6 250 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres CROWN SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,32% à 570 FCFA), BOA Mali (moins 3,65% à 1 320 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 3,17% à 610 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,13% à 1 860 FCFA) et Unilever Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 5 200 FCFA).

Oumar Nourou

