Bourse : Les indices de la BRVM renouent avec la hausse

L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,24% à 101,59 points contre 101,35 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a progressé de 0,22% à 205,18 points contre 204,72 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en forte hausse de 1,18% à 106,77 points contre 105,52 points la veille.



Au niveau de la valeur totale des transactions, on note un net redressement par rapport à la veille avec un montant transigé de 1,433 milliard de FCFA contre 300,735 millions de FCFA précédemment.



La capitalisation boursière du marché des actions clôture en hausse de 17,135 milliards, passant de 7616,118 milliards de FCFA la veille à 7633,253 milliards de FCFA ce 21 février 2023.



Celle du marché obligataire est en légère baisse de 30 millions, s’établissant à 9739,613 milliards de FCFA contre 9739,643 milliards de FCFA le 20 février.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,14% à 1 350 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 695 FCFA), FILTISAC Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 1 280 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 6,31% à 6 145 FCFA) et ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,45% à 1 015 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,49% à 1 120 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 4,44% à 860 FCFA) et BOA Benin (moins 4,33% à 6 295 FCFA).



Oumar Nourou

Après deux journées consécutives de baisses, les trois indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la hausse au terme de la séance de cotation de ce mardi 21 février 2023.