Bourse : Les indices phares de la BRVM renouent avec la hausse, après plusieurs jours de baisse

L’indice composite a ainsi enregistré une hausse de 0,48% à 284,48 points contre 283,12 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,49% à 142,95 contre 142,26 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte augmentation, soit 0,90% à 121,47 points contre 120,39 points la veille.



La valeur totale des transactions est toujours en-dessous du milliard FCFA, se situant à 932,932 millions FCFA contre 923,536 millions FCFA le vendredi 21mars 2025.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 50,932 milliards FCFA, se situant à 10 669,775 milliards FCFA contre 10 618,843 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations a aussi enregistré une augmentation de 987 millions FCFA, passant de 10 507,145 milliards FCFA la veille à 10 508,132 milliards FCFA ce lundi 24 mars 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,14% à 605 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,94% à 9 890 FCFA), Total Sénégal (plus 2,79% à 2 395 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 2,40% à 640 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 2,31% à 13 300 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 2 590 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 3,57% à 3 510 FCFA) Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 2,53% à 965 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA).

Oumar Nourou