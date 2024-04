Bourse régionale des valeurs mobilières : La Solibra suspendue de la cotation pour non-respect de la réglementation

Dans une note d’information, la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) porte à l'attention des acteurs du secteur boursier (public et les intervenants du marché) qu'elle a procédé, ce mardi 02 avril 2024, à la suspension de la cotation du titre Solibra Côte-D'Ivoire (Société de limonaderies et de boissons rafraîchissantes d’Afrique) pour non-respect de certaines dispositions règlementaires en vigueur. Sans autres précisions.



Selon la même source, cette suspension prend effet à compter de ce jour et ce, pour une durée de six (6) mois, afin de permettre à la société de régulariser sa situation.



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Bourse-regionale-des-valeu...