Bourses d’études: 4 milliards de FCfa détournés entre 2017 et 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mars 2020 à 09:56 | | 0 commentaire(s)|

Les bourses des étudiants sont un gros scandale d'État. Selon le nouveau Directeur des bourses, de 2017 à 2019, plus de 4 milliards ont été payés illégalement à des non ayant-droits.



Khalifa Gaye en a fait la révélation dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos