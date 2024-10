Bourses de sécurité familiale : La DGPSN dément un retard, un non-paiement, voire une suppression par les nouvelles autorités La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN) a constaté que certaines informations relatives à « un retard, un non-paiement, voire une suppression par les nouvelles autorités des bourses de sécurité familiale » circulent à travers la presse.

La DGPSN voudrait, par conséquent, préciser à l’attention des bénéficiaires et de l’opinion publique qu’elle n’est point la source de ces informations inexactes.



Elle informe que, sur instructions des autorités supérieures, elle s’inscrit dans un processus d’actualisation du Programme de bourses familiales avec comme visée l’élargissement de l'assiette des bénéficiaires notamment en incorporant les volets relatifs à la carte d’égalité de chances et de couverture sanitaire universelle.



Enfin, la Délégation générale rappelle que le dernier paiement de la bourse de sécurité familiale date du mois de juin 2024 et informe que toutes les dispositions sont en train d’être prises dans le strict respect du calendrier, tant réclamé par les bénéficiaires toutes ces dernières années.



