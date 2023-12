Bourses de sécurité familiale: La Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale, prépare activement la célébration de ses dix ans

Le président de la République, Macky Sall avait fait l’annonce du Programme national de Bourses de Sécurité familiale le 4 octobre 2013, à Taïba Ndiaye, département de Tivaouane, lors du lancement du PNBSF. « Je compte beaucoup sur ce programme, considéré comme un investissement majeur et prioritaire dans la construction d’un Sénégal prospère, émergent et bien intégré dans notre marche inéluctable vers le plus haut des cimes du développement », disait-il.



Ainsi, elle a témoigné que depuis 2012, le Sénégal, sous le leadership du Président Macky Sall, s’est attaqué sans désemparer à la pauvreté et aux inégalités sociales. Il a institué une Délégation générale à la Protection sociale et, à la Solidarité nationale, pour une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique. Ceci, pour ne laisser aucun groupe social sur le quai, conformément aux principes directeurs des Objectifs de Développement durable (ODD), qui promeuvent l’inclusion sociale.



En sus d'avoir ainsi, enrichi l'armature institutionnelle de la protection sociale, relève-t-elle, le président de la République a suffisamment armé la DGPSN, pour bien l'engager dans la lutte contre la vulnérabilité et pour la résilience. Parmi ces armes de lutte contre l'exclusion sociale et la vulnérabilité, figure en bonne place, le Registre national unique (RNU), qui est l’outil unique de ciblage des programmes et projets sociaux, destinés aux ménages pauvres et/ou vulnérables. « La DGPSN compte célébrer, dans une dynamique inclusive et participative, les 10 ans du Programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF). Une célébration qui sera centrée sur la réflexion scientifique et la revue technique, pour mieux apprécier les réussites, les leçons apprises, les difficultés et les perspectives du programme. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de partager et préparer cet important évènement », a-t-elle insisté.



D’après elle, cet évènement sera aussi, une occasion pour la DGPSN, de partager avec les sectoriels, la société civile, les partenaires techniques et financiers, les collectivités territoriales, les bénéficiaires. Mais aussi, d’informer et d’échanger sur les résultats du Programme national de bourse de sécurité familiale, après dix ans d’existence. L’opportunité sera saisie pour présenter quelques success stories du PNBSF. En plus de cela, il est prévu d’organiser une exposition sur les activités économiques des success stories et une présentation des projets de protection sociale, adaptative, pour une autonomisation économique des ménages bénéficiaires du PNBSF.



Ailleurs, elle indique qu’un cadre de réflexion et d’échanges sur la problématique de la protection sociale, sera institué pour mieux réfléchir et favoriser le financement des programmes et projets de protection sociale auprès des partenaires et une capitalisation du PNBSF après dix ans d’existence. « Célébrer les 10 ans de ce programme, est d’une part, une occasion pour revenir sur sa vie, ses impacts, ses points forts et ses faiblesses. Mais aussi, d’explorer les stratégies d’extension de la protection sociale, afin de renforcer les capacités de résilience du système face à des chocs tels que la pandémie de la COVID-19, l’inflation, en sus des chocs classiques (sécheresse, inondation, incendie etc.) », précise-t-elle.



Au plan scientifique, elle annonce que trois thèmes ont été identifiés, en raison de leur intérêt grandissant pour les différentes catégories d’acteurs, en particulier l’Administration, les Partenaires au Développement, la société civile et le secteur privé. Il s’agit de la Stratégie nationale de la protection sociale et ses composantes, le financement durable de la protection sociale et le PNBSF comme moteur résilience. Et, des panels seront organisés autour de ces thèmes pour échanger sur les enjeux et défis y afférents.



« Nous voulons aussi que cet évènement revête une dimension nationale, en invitant toutes les régions à venir massivement échanger avec leurs autorités et présenter, au niveau des expositions qui seront tenues, leurs succès stories », mentionne-t-elle également. La Déléguée générale, Aminata Sow a réitéré ses remerciements, tout en appelant tous les acteurs du développement, à soutenir cet événement, pour en faire une réussite totale.