Bourses des étudiants : Le rapport de l’Ige remis à Macky Sall, ce dimanche

Au lendemain des violentes manifestations qui ont suivi la mort de l’étudiant Fallou Fall, le chef de l’Etat a ordonné à l’Inspection générale d’Etat (Ige) d’ouvrir une enquête sur le système et les procédures de paiement des bourses d’études.



Le rapport de cette enquête qui fait d'ores et déjà grand bruit, lui sera remis ce dimanche, selon L'As. Dans une publication, le journal "Le Quotidien" révélait déjà que sur 39 milliards 314 millions 909 mille francs Cfa, plus de 5 milliards 681 millions de francs Cfa sont allés durant l’année académique 2016-2017, de manière indue à des non ayants-droit.



Par ailleurs, l’As informe que le président de la République va discuter à bâtons rompus avec les étudiants des différentes universités qui ont décrété une grève illimitée jusqu’à satisfaction de leurs doléances.



Après l’audience qu’il avait accordée aux étudiants de Saint-Louis pour leur présenter ses condoléances suite à la mort de l’étudiant Fallou Sène, il va recevoir lundi prochain, l’ensemble des dirigeants du mouvement estudiantin qui réclament les départs des ministres Amadou Ba, Mary Teuw Niane et Aly Ngouille Ndiaye.