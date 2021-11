Bourses des étudiants locaux et à l’étranger: Près de 70 milliards FCfa débloqués

Lundi 15 Novembre 2021

« Le montant du paiement des bourses de cette année est de 56 milliards FCfa dans le public. Si l’on ajoute à ce montant l’argent payé aux étudiants qui sont dans le privé, l’État arrive à 60 milliards FCfa, compte non tenu des 7 milliards mobilisés pour ceux qui sont à l’étranger.



En tout, la somme tourne autour des 70 milliards FCfa », informe le Directeur des Bourses, Khalifa Gaye.



Une évolution de près de 40 milliards FCfa, releve-t-il, par rapport à 2012, est notée.



