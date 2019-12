Boy Djiné menace de se suicider en prison si… En détention à la prison du Camp Pénal de Liberté 6, Baye Modou Fall alias « Boy Djinné » a été jugé, hier, à la Cour d’Appel de Dakar, informe L’Observateur dans sa parution de ce vendredi.

L’As de l’évasion menace de mettre fin à ses jours si les deux mandats de dépôt qu’on lui colle dans les affaires de Ziguinchor et du Lagon 2 ne sont pas levés. Il fixe un ultimatum de 5 jours au ministre de la Justice, Me Malick Sall.

Pour rappel, Baye Modou Fall a été inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d’arme et de véhicule, d’évasion et d’usurpation d’identité.



