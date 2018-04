Boy Niang snobe Balla Gaye 2: « je n’en veux pas, il est mort physiquement » Boy Niang 2, sans avoir l’air d’y toucher, à la sortie de Double Less qui disait que Balla Gaye 2 est prêt pour tous les lutteurs sauf lui, a lancé des piques. Du reste acerbes à l’encontre de l’ancien Roi des arènes, qui l'avait remis à sa place d'un lapidaire « thiouthie day kham lékam ».

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Avril 2018 à 18:24

Mais depuis que le lutteur de Pikine a terrassé Sa Thiès, Guédiawaye est sa victime expiatoire. Il ne se passe un jour où ce dernier ne les attaque. Dans sa dernière sortie sur Sunu Lamb, Boy Niang est monté d’un cran.



« Si Balla Gaye 2 était honnête, il n’aurait pas dû attendre que je le défie car j’ai battu Sa Thiès. C’est lui-même qui m’a opposé à son frère qui est du reste, plus fort que lui, donc il n’a qu’à prendre ses responsabilités. Mais sur ce que j’ai vu lors de son dernier combat, il est mort physiquement. Son adversaire Gris Bordeaux a 40 ans et il est obligé de gérer son temps pour le battre aux avertissements.



Damako kheb ci guisguiss. J’aurais bien voulu affronter un Balla Gaye 2 au meilleur de sa forme physique comme lors de son combat contre Modou Lô. Mais là, si je le bats, l’on dira que je suis plus fort que lui physiquement. Je veux un Balla Gaye 2 saf sap. J’ai rasé tout Guédiawaye, c’est pourquoi il me fuit. Je veux qu’il sache que je ne le défie pas, mais il a peur de moi. Il n’est pas meilleur que Sa Thiès en lutte. Balla gaye 2, je le corrige en deux secondes, il ne peut me résister pendant deux minutes », a-t-il dit.





Boy Niang 2, très en verve s’accroche au nguimb de Balla Gaye 2 avec détermination. « Face à un adversaire plus âgé, il n’a rien pu faire que de gérer le temps. Je suis plus jeune que lui. Il est resté deux saisons sans lutter, pour revenir gagner seulement par décision arbitrale. Dans ces conditions, comment peut-il se permettre de choisir ses adversaires? Il en fait trop, il ne faut pas qu’il se cache derrière son père. Qu’il ose parler lui-même », a clamé le fils De Gaule.















Source: senego

