Boy Niang victorieux: Trois mois sans voir sa mère et son épouse, ce qu'il avait prévu de faire à Balla Gaye 2

Vainqueur du choc qui l’opposait, ce dimanche 1er janvier 2023, à Balla Gaye 2, Boy Niang 2 a réagi sur le plateau de ITV. Il a commencé par dédier cette victoire à son père qui, selon lui, a sacrifié toute sa vie pour lui afin qu’il réussisse.



Ensuite, il a félicité et encouragé son adversaire. « C’est un champion Balla Gaye 2. Je m’excuse pour tous les propos déplacés que j’ai eu à tenir à son encontre avant le combat. C’est mon grand et je le respecte beaucoup. C’était un combat de lutte et il fallait qu’on y mette tous les ingrédients », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, il a révélé qu’il est resté trois mois sans voir sa mère et sa femme. « Je ne faisais que suivre les entraînements. Ça n’a pas été facile mais par la grâce de Dieu on a gagné. On s’est sacrifié pour gagner ce combat », a-t-il aussi dit. Toutefois, ses fans réclament le roi des arènes Modou Lo.

