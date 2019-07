Boycott de l'intervention de Sonko à l’Assemblée nationale: « C’est un acte ridicule »

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019

Bassirou Diomaye Faye qualifie de « ridicule », le boycott par les députés de Benno (majorité) de l’intervention de Ousmane Sonko, dimanche dernier à l’Assemblée nationale. Le responsable des cadres du Pastef estime que ces parlementaires ont manqué de respect au peuple sénégalais qu’ils représentent à l’hémicycle.



« Ce qui s’est passé ce jour-là, est acte ridicule, un manque de respect et de considération vis-à-vis des Sénégalais. Comment des responsables de surcroît représentants du peuple, peuvent-ils imaginer un plan de boycott du discours d’un collègue (Ousmane Sonko) ?», fustige-t-il. Non sans rappeler qu’ils sont coutumiers de ces « mauvais comportements ». Le 2 avril dernier, « ils ont tous quitté l’Assemblée nationale pour aller assister à la cérémonie d’investiture du Président Macky Sall. Ils ont fait poireauter le ministre de l’Agriculture qui devait passer jusqu’à presque 20 heures», rappelle Bassirou Diomaye Faye hier, sur la 7 Tv.

