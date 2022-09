Boycott de l’opposition à l’élection du Hcct/ Abdoulaye Diouf Sarr: « Il y a des rendez-vous qu’il ne faut surtout pas rater en République»

L’ex ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a aussi déploré ce dimanche le comportement de l’opposition qui a décidé de boycotter l’élection des membres du Haut conseil des collectivités territoriales.



Le maire sortant de Yoff pense qu’en République, il y a des actes et des rendez-vous qu’il ne faut surtout pas rater au risque de tomber dans l’anarchie.



Rappelant le rôle de cette institution, Abdoulaye Diouf Sarr soutiendra que le Hcct sert à renforcer la politique de territorialisation, en termes de production d’avis et d’aménagement du territoire.