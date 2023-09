Bp annonce la démission de son directeur général Bernard Looney

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Septembre 2023 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

En mai 2022, le communiqué de Bp rapporte que le conseil d'administration a reçu et examiné les allégations, avec le soutien d'un conseiller juridique externe, concernant la conduite de M. Looney dans le cadre de ses relations personnelles avec les collègues de l'entreprise. L'information provenait d'une source anonyme, précise le géant pétrolier.



A l’en croire, au cours de cette enquête, l’irlandais de 53 ans qui était en poste depuis février 2020, a révélé un peu sur ses « relations historiques » avec des collègues avant de devenir directeur de l’entreprise. Mais, dit le document, aucune violation du code de conduite de la société n'a été constatée.



Cependant, « le conseil d'administration a demandé et a reçu des assurances de M. Looney concernant la divulgation de relations personnelles passées, ainsi que son comportement futur ».



Bp fait savoir que d'autres allégations de nature similaire ont été reçues récemment, et que la Société a immédiatement commencé à enquêter avec le soutien d'un conseiller juridique externe. L’entreprise précise encore, en ce sens, que ce processus est en cours.



M. Looney a informé aujourd'hui (12 septembre 2023 Ndlr) la Société qu'il accepte maintenant qu'il n'ait pas été entièrement transparent dans ses déclarations précédentes. Il n'a pas fourni de détails sur toutes les relations et accepte qu'il était obligé de faire une déclaration plus complète.



« La Société a des valeurs fortes et le Conseil d'administration s'attend à ce que tout le monde au sein de la Société se comporte conformément à ces valeurs. On s'attend à ce que tous les dirigeants en particulier agissent comme des modèles et fassent preuve de bon jugement d'une manière qui mérite la confiance des autres », explique enfin le communiqué.



Bassirou MBAYE







Source : La British Petroleum (BP) plc annonce que Bernard Looney a informé la Société qu'il a démissionné de son poste de directeur général avec effet immédiat. Dans un communiqué rendu public le 12 septembre via son site internet, le groupe pétrolier britannique ajoute que Murray Auchincloss, le directeur financier de la société, agira en tant que directeur général, à titre intérimaire.Source : https://www.lejecos.com/Bp-annonce-la-demission-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook