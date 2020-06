Bradage du littoral: Les organisations de défense des droits de l’homme demandent un audit de tous les bâtiments qui y sont implantés et exigent l’ouverture immédiate d’une enquête

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Juin 2020

Les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent le bradage du littoral et convoquent le referendum de 2016. Ce, pour réclamer une loi consacrée à la gestion et à la protection.



Ces organisations regroupant Amnesty international, la Ligue sénégalaise des droits humains(Lsdh) et la Raddho réclament, informe la Rfm un audit de tous les bâtiments implantés sur le littoral et interpellent le procureur de la République pour une ouverture immédiate d’une enquête aux fin d’identifier toutes les personnes impliquées dans les actes illégaux d’accaparement des terres du littoral afin qu’elles répondent de leurs actes devant la justice.

