Bradage du littoral, spoliation des terres de la plage des PA, le mouvement Réaction soutient Barth et charge Moussa Sy

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020

La vague d’indignation continue suite au conflit sur le littoral. Le mouvement Renaissance pour l’action citoyenne(Réaction) s’engage à soutenir Barthelemy Dias dans la lutte contre les constructions aux abords du littoral.



«Nous nous sommes réunis pour lancer une alerte citoyenne. Vous n’êtes pas sans savoir que depuis une à deux semaines le maire de Mermoz-Sacré cœur a alerté tous les citoyens par rapport au bradage du littoral. J’ai eu une réunion avec lui pour avoir la bonne information », soutient Kory Faye, coordonnateur du mouvement Réaction lors d’un point de presse.



Au sortir de sa réunion avec Dias fils, Kory faye et camarades ont jugé nécessaire de dire leur engagement pour le littoral.

Hormis leur soutien à Barth, Kory Faye a fait des révélations sur Moussa Sy. « Le maire des Parcelles assainies en partenariat avec un partenaire public privée est entrain de proposer un projet d’exploitation de 7000M3 sur la plage des Parcelles assainies avec une entreprise qui s’appelle Maracana center », fait-il savoir.



Il précise d’emblée qu’ils n’ont aucun problème par rapport à l’aménagement du littoral mais en tant que administrés, ils n’ont aucune information par rapport à ce projet.



« Nous lançons l’alerte et prévenons pour que ce qui s’est passé à Mermoz Sacré cœur ne se passe pas aux Parcelles assainies », dit-il.

M.Faye et Cie exigent à ce propos une communication du maire par rapport à ce projet.

Leral.net



