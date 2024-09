Branchements internet clandestins : A. Diome vendait une connexion aux riverains du marché Bène Tally et récoltait 4 millions FCfa Le commerçant a causé un lourd préjudice à la Sonatel. Il a été signalé pour des branchements Internet clandestins au marché Mbabass de Bène Tally. L’enquête a permis d'identifier A. Diome, qui gagnait 4 millions FCfa le mois.

D’après la Sonatel, son mode opératoire consistait à souscrire à des lignes ADSL ou Fibre à très haut débit, que ce soit sous son nom ou autres. Il procède par la suite à l'installation de câbles internet depuis le modem fourni par la SONATEL, en utilisant les poteaux de la SONATEL et de la Senelec, pour étendre son réseau.



Il a installé un switch ou commutateur réseau, permettant ainsi d'élargir les liaisons et d'étendre la couverture du réseau. Enfin, il mettait en place des points d'accès Wifi sécurisés par mot de passe, dans les maisons raccordées de manière clandestine.



Attrait hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le mis en cause dit ignorer qu’il était dans l’inégalité. Ses clients dépassent 100. Il vendait les 2 mégas à 100 francs. Pour l’abonnement mensuel, il était fixé à 2 000 francs Cfa. Il utilisait des répétiteurs (15) pour étendre sa zone de couverture.



Le ministère public lui a fait savoir qu’il était au courant de son acte frauduleux. Le prévenu rétorque qu’il n’a pas été mentionné dans le contrat qu’il ne devait pas commercialiser. Le conseiller de la partie civile, Me Danfakha, indique que le mis en cause a fait abonner plus de 2 000 personnes, moyennant 2 000 francs le mois. Il gagnait 4 millions le mois.



La Sonatel a perdu 32 millions de francs Cfa. Raison pour laquelle, l'avocat de la Sonatel réclame 32 millions FCfa pour la réparation du préjudice. A Diome a été condamné à 3 mois de prison ferme et à payer 3 millions FCfa en guise de dommages et intérêts.



